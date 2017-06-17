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الجزائر تعلن مقتل ثلاثة إرهابيين وضبط آخرين بولايتي «قسنطينية» و «سكيكدة»
الجيش الجزائري

الجزائر تعلن مقتل ثلاثة إرهابيين وضبط آخرين بولايتي «قسنطينية» و «سكيكدة»

2017-06-17 21:46:43
محيط: أ. ش. أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن حصيلة العملية التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي بكل من ولايتي “قسنطينة” و”سكيكدة” والتي لا تزال متواصلة، بلغت ثلاثة إرهابيين تم القضاء عليهم، وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين، وثمانية عناصر داعمة للجماعات الإرهابية، مع تسليم إرهابي آخر نفسه.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان اليوم السبت- أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال لمعلومات قدمها الإرهابي (ب. فيصل) المكني (أبو سفيان) الذي سلم نفسه اليوم للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، استرجعت قوات الجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا آخر من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة تعود لإرهابي تم إلقاء القبض عليه بقسنطينة”.

وتابعت الوزارة “كما مكنت هذه العملية من استرجاع كمية من الأسلحة متمثلة في ثلاثة مسدسات من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين وكمية من الذخيرة و وسائل اتصال ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، فيما لا تزال عملية البحث والتحري متواصلة”.

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