كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مواصفات جديدة عن حبيبها، لافتة إلى أنه لبناني الجنسية، ومن نفس ديانتها المسيحية، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن هويته.

شمس الأغنية اللبنانية التي أكملت عامها الـ51 فبراير الماضي، لم تجد حرجاً في الاعتراف بأنها أكبر من حبيبها، وكشف عن أن عمره 41 عاماً، لافتة إلى أنه سبق وكان مرتبطاً بعلاقة مع سيدة انفصل عنها، مشددة على أنها لم تكن سبباً في فشل هذه العلاقة.

وعن موعد زفافها، قالت نجوى كرم-خلال استضافتها في برنامج «مجموعة إنسان» عبر شاشة mbc-: «زواجي سيكون بعد مرور فترة حدادي على أخي»، حيث رحل نقولا شقيق نجوى كرم، فبراير الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يُذكر أن نجوى كرم سبق وتزوجت من المنتج اللبناني يوسف حرب عام 2000، وهو الزواج الذي رفضه أهلها بسبب الفوارق العمرية والدينية بينهما، بالإضافة إلى أن يوسف كان متزوجاً ولديه ثلاث أطفال، إلا أن هذه الزيجة لم تستمر سوى عامين.