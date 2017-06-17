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هذه توجيهات السيسي للوزراء خلال اجتماعه معهم
السيسي في اجتماع بعد هجوم المنيا ـ

هذه توجيهات السيسي للوزراء خلال اجتماعه معهم

2017-06-17 21:45:00
كتب - متابعات

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة مواصلة جهود تطوير والنهوض بالتعليم في مصر بشقيه الأساسي والجامعي، آخذا في الاعتبار ما يمثله التعليم من ركيزة أساسية، للتغلب على العديد من المشكلات والتحديات التي يعاني منها المجتمع المصري وإحداث نهضة حقيقية وشاملة في البلاد.

وطالب السيسي في اجتماعه مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، بضرورة العمل على اكتساب خريجي مؤسسات التعليم العالي الحكومية المهارات اللازمة، التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز وتحفيز الابتكار والتطبيقات العملية لدى الطلاب، بحيث تصبح الجامعات والمعاهد مراكز للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في تشكيل الوعي لدى الطلاب.

ووجَّه الرئيس بإنشاء منطقة للتعليم والعلوم والابتكار في العاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجمعات للجامعات الوطنية والدولية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، بأن الاجتماع اقتصر على مناقشة استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي، على أن يتم تخصيص اجتماع لاحق لتناول استراتيجية تطوير البحث العلمي.

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