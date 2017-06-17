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بالفيديو..المتظاهرون يهاجمون رئيسة وزراء بريطانيا ويجبروها على الهرب
تيريزا ماي

بالفيديو..المتظاهرون يهاجمون رئيسة وزراء بريطانيا ويجبروها على الهرب

2017-06-17 21:45:54
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هاجم محتجون غاضبون رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، خلال زيارتها لمصابي حريق برج جرينفل السكني.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة “سبوتنيك” أن ماي خرجت مسرعة من مستشفى في وسط العاصمة لندن، دون أن تلتفت للمحتجين تحت حراسة أمنية مكثفة.

وردد المحتجون عبارات غاضبة عن ماي وتعامل حكومتها، وطاردوا سيارتها التي خرجت تحت الحراسة الأمنية.



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