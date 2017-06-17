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بوتين: روسيا وأوروبا بحاجة إلى أن يكونا معا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا وأوروبا بحاجة إلى أن يكونا معا

2017-06-17 21:38:43
محيط: أ. ش. أ

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المستشار الألماني الأسبق هلموت كول كان يعتبر أن روسيا وأوروبا يجب أن يكونا معا، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لهذا النهج والأمر يترك لشأن الشركاء الأوروبيين.

وقال بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، اليوم السبت: “للأسف ليس كل ما نتمنى نحصل عليه، ولكن أنا واثق تماما من أن تحليل هلموت كول هو الصحيح”.

وأضاف بوتين: “أنا أتفق معه تماما، أنتم تعرفون موقفنا هو أننا مستعدون لهذا، هناك حاجة أن يكونوا شركائنا على استعداد لذلك والتخلص من رهاب الماضي تجاه روسيا”.

وتوفى المستشار الألماني الأسبق هلموت كول عن عمر يناهز 87 عاما أمس الجمعة، في منزله الواقع بمدينة “لودفيجس هافن” الألمانية.

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