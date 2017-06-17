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السفير علاء يوسف ينفي إدلائه بأي تصريحات تتعلق بالشأن الفلسطيني
السفير علاء يوسف - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

السفير علاء يوسف ينفي إدلائه بأي تصريحات تتعلق بالشأن الفلسطيني

2017-06-17 21:27:41
محيط: أ. ش. أ

نفى السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التصريحات التي نسبتها له عدد من المواقع الإخبارية الفلسطينية بشأن إبرام اتفاق بين حركة حماس والقيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان، برعاية مصرية.
وشدد السفير علاء يوسف في تصريحات اليوم السبت، على أنه لم يدل بتلك التصريحات على الإطلاق، مؤكدا أنها عار تماما عن الصحة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية الفلسطينية، نشرت تصريحات نسبتها للسفير علاء يوسف بشأن مزاعم تتعلق برعاية مصر لاتفاق بين حركة حماس وتيار دحلان لإدارة قطاع غزة بعيدا عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

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