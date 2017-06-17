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الطيب: النقاب محرم على المرأة في الحج والصلاة
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

الطيب: النقاب محرم على المرأة في الحج والصلاة

2017-06-17 21:38:37
كتب - متابعات

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن النقاب ممنوع أثناء الصلاة ويحرم على المرأة فى الحج، مشدداً على أنه لا صحة لمن يقول بضرورة أن تغطى المرأة وجهها وكفيها وقدميها أثناء الصلاة.

وقال في حواره ببرنامج “الإمام الطيب”، على شاشة سي بي سي، إن جميع المذاهب الفقهيه قالوا بأن تصلى المرأة وهى كاشفة الوجه واليدين إلا رأى واحد من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وتابع:” الحديث يقول لا تنتقب المحرمات.. ولو أن النقاب شئ عظيم كيف يجرد منه نساء المسلمين أثناء أداء مناسك الحج.. الغريب والعجيب أن المتشددين فى النقاب صنعوا أشياء غريبة فى تغطية المرأة وهذا احتيال صعب الاحتمال والتصديق”.

ولفت شيخ الأزهر إلى أن مسألة النقاب حرية شخصية للنساء، ولمن ترتديه الحرية الكاملة، لكن من ناحية التشريع فهو ليس من أساس الدين، وإنما من باب العادات والتقاليد، موضحا أن لرب العمل الحق فى طلب المرأة المنتقبة خلع نقابها بسبب حاجة العمل، فهناك أعمال لا يمكن فيها ارتداء النقاب، ويجب على هذه المرأة الامتثال لمطلبات عملها.

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