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ميسي يدفع 37 ألف يورو ثمن غدائه في جزيرة إيبيزا
ميسي

ميسي يدفع 37 ألف يورو ثمن غدائه في جزيرة إيبيزا

2017-06-17 21:19:48
كتب - متابعات

قدم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسبانى، ما يزيد عن 37 ألف يورو، ثمن غدائه خلال قضائه العطلة الصيفية فى جزيرة إيبيزا.

وبحسب صحيفة ” hurriyet” التركية، ففاتورة غداء ميسي وصلت إلى 37 ألف و330 يورو، إذ يقضى النجم الأرجنتينى الإجازة مع صديقته وأبناؤه بالإضافة إلى أسرة الثنائى لويس سواريز وسيسك فابريجاس.

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