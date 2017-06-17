ميسي يدفع 37 ألف يورو ثمن غدائه في جزيرة إيبيزا

قدم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسبانى، ما يزيد عن 37 ألف يورو، ثمن غدائه خلال قضائه العطلة الصيفية فى جزيرة إيبيزا.

وبحسب صحيفة ” hurriyet” التركية، ففاتورة غداء ميسي وصلت إلى 37 ألف و330 يورو، إذ يقضى النجم الأرجنتينى الإجازة مع صديقته وأبناؤه بالإضافة إلى أسرة الثنائى لويس سواريز وسيسك فابريجاس.