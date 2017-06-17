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السيسي يحضر احتفالية الأوقاف بليلة القدر
السيسي في عيد العمال

السيسي يحضر احتفالية الأوقاف بليلة القدر

2017-06-17 21:17:54
كتب - متابعات

يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء المقبل، لحضور احتفالية وزارة الأوقاف، بليلة القدر، ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة في تلك المناسبة.

ويحضر الاحتفالية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والعديد من الشخصيات القيادية في الدولة، ومن المقرر أن يحضر بعض السفراء من الدول العربية والإسلامية.

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