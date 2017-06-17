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مقتل شخص في هجوم سعودي على سفن إيرانية
حرس الحدود السعوديه

مقتل شخص في هجوم سعودي على سفن إيرانية

2017-06-17 21:20:48
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قالت قناة “العالم” الإيرانية، اليوم السبت، إن حرس الحدود السعودي هاجم سفنا إيرانية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

ونقلت القناة عن المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، مجید آقابابائي، قوله إن صيادا إيرانيا قتل على يد قوات حرس الحدود السعودية في الهجوم الذي شنته القوات السعودية على قاربين لايران في مياه الخليج العربي.

وأوضحت القناة أن الصياد من أهالي محافظة بوشهر جنوب إيران، مشيرة إلى أن مصير باقي الصيادين مازال مجهولا حتى الآن والسلطات الايرانية تتابع ملابسات القضية.

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