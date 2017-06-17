كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم السبت، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية اليوم، لتوريد 100 قاطرة جديدة تُعد من نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة.. مؤكدة أن من أهم محاور قطاع النقل السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، عقب توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك، بقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، و81 قطاراً أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حاليًا، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لبرنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندساً وتقنياً في هيئة سكك حديد مصر.

وأضافت الوزيرة - خلال المؤتمر - أن الاتفاق يؤكد حرص الولايات المتحدة على ضخ استثمارات أكبر بمصر.

وأشارت إلى أن جنرال إليكتريك لها قطاعات مختلفة تشترك فيها مع مصر، وأن هناك تعاونا بتوفير المعدات الطبية للقرى الأكثر فقرا.. كاشفة عن اتفاق آخر خلال أيام في قطاعات مختلفة لتطويرها اقتصاديا لتحقيق التنمية النوعية لقطاعات النقل المختلفة، ومؤكدة أن الاتفاق يُعنى بالبنية الأساسية للمعدات والصيانة بشكل عام.

من جانبه، أعرب وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اليوم، عن سعادته بالانتهاء من تمويل توريد 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق خاص بالجرارات بقوة 4000 حصان والتي تختص بنقل البضائع.

وأوضح الوزير - خلال المؤتمر الصحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار- أن الاتفاقية سترفع مستوى النقل إلى 25 ألف طن وتأتي في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك جون رايس إن التعاون المصري الأمريكي يتم وفق استراتيجية، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة ناجحة اقتصاديا وسياسيا وعلى كافة النواحى.

وأكد جون أن الاتفاقية تعمل على تطوير سكك الحديد فضلا عن تنمية القوى البشرية، لافتا إلى أن هناك تعاونا في مجال الصحة والتعليم والطيران.

فيما قال السفير الأمريكي في مصر روبرت بيكروفت إن مصر لها دور حساس في العالم أجمع، لافتا إلى أن السلام العالمي يتحقق من خلال مصر، وأن من مصلحة الولايات المتحدة أن تجد مصر ناجحة في ذلك الأمر.. مؤكدا أن التعاون بين مصر وواشنطن يساعد الطرفين على النجاح وهو ما نهدف إليه من أجل التنمية للمنطقة ككل.

وحول حجم الاستثمارات للشركة بمصر، أكد السفير الأمريكي أن بلاده مستمرة بدعم الاستثمارات بمصر.