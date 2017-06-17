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وزير النقل: سلاح المهندسين بالجيش "شال البلد" خلال آخر 4 سنوات
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل: سلاح المهندسين بالجيش "شال البلد" خلال آخر 4 سنوات

2017-06-17 21:08:00
كتب - متابعات

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فى حضور اللوء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن سلاح المهندسين بالجيش شال البلد خلال آخر 4 سنوات.
وقال في إفطاره مع العاملين فى طريق شبرا - بنها الحر بحضور اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى وقيادات الطرق والكبارى،  أن حفل إفطار اليوم يمثل نموذجا للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.
ولفت وزير النقل إلى أن الرئيس يريد الإنتهاء من هذا الطريق من أجل التخفيف على المواطنين خلال الصيف والتيسير عليهم فى الزحام الذي يشهده الطريق القديم.
وشدد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن طريق شبرا - بنها الحر مشروع ضخم، معربا عن سعادته بما تحقق والروح التى شاهدها، لافتا إلى أن هذا الطريق لا يقل أهمية عن محور روض الفرج.

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