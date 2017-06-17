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روسيا تسعى لعقد اجتماع بين الأطراف السورية المشاركة في أستانا
المبعوث الخاص لرئيس روسيا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف

روسيا تسعى لعقد اجتماع بين الأطراف السورية المشاركة في أستانا

2017-06-17 20:40:00
محيط: أ. ش. أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت، أن روسيا تأمل في عقد اجتماع بين مختلف الأطرف السورية المشاركة في المحادثات السورية في العاصمة الكازاخية أستانا، في 4 و5 يوليو المقبل، بحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد أعلن اليوم السبت، أن جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف سوف تبدأ في 10 يوليو المقبل.

ووفقا لـ”سبوتنيك”، فإن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد الجولة السابعة من المحادثات السورية-السورية في جنيف. ومن المقرر أن يصل المدعوين يوم 9 يوليو، على أن تبدأ جولة المفاوضات في 10 من الشهر نفسه.

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