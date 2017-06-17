طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، السلطة الوطنية الفلسطينية، بإدانة عملية الطعن التي وقعت في القدس وأدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية تدعى هداس ملكا.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “إنه يطلب من السلطة الفلسطينية إدانة العملية، كما يتوقع أن تقوم دول العالم بإدانتها أيضا”.

وفي السياق ذاته، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن العملية، وقال في بيان إن “جنود الخلافة” نفذوا عملية مباركة في القدس.