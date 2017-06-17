أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من وضع المنهج الجديد لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة والذى يتم تدريسه العام المقبل، مؤكدة أن إحدى دور النشر الخارجية فازت بوضع المنهج الجديد.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن المنهج الجديد لكتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى لن يحتوى على موضوعات تخص ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث تقرر حذف الوحدة الخاصة بالثورتين من الكتاب، بعد توصية من اللجنة المختصة بتطوير المنهج.

ولفتت المصادر فى تصريحات صحفية إلى أن وجود موضوعات ودروس فى المنهج مرتبطة بثورة 30 يونيو ومقدماتها وأسبابها ونتائجها تسبب فى المزيد من المشكلات سواء فى المدارس أو عند وضع الامتحانات، كما أن التاريخ من المفترض أن يُكتَب بعد مرور أحداثه بفترة زمينة تصل إلى 15 عاما على الأقل.