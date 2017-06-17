 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 09:36 مساءً
روابط سريعة
التعليم تنتهي من منهج التاريخ الجديد للثانوية بدون ثورتي 25 يناير و30 يونيو
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجديد ‎

التعليم تنتهي من منهج التاريخ الجديد للثانوية بدون ثورتي 25 يناير و30 يونيو

2017-06-17 20:48:21
كتب - متابعات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من وضع المنهج الجديد لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة والذى يتم تدريسه العام المقبل، مؤكدة أن إحدى دور النشر الخارجية فازت بوضع المنهج الجديد.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن المنهج الجديد لكتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى لن يحتوى على موضوعات تخص ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث تقرر حذف الوحدة الخاصة بالثورتين من الكتاب، بعد توصية من اللجنة المختصة بتطوير المنهج.

ولفتت المصادر فى تصريحات صحفية إلى أن وجود موضوعات ودروس فى المنهج مرتبطة بثورة 30 يونيو ومقدماتها وأسبابها ونتائجها تسبب فى المزيد من المشكلات سواء فى المدارس أو عند وضع الامتحانات، كما أن التاريخ من المفترض أن يُكتَب بعد مرور أحداثه بفترة زمينة تصل إلى 15 عاما على الأقل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3