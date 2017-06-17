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قائد شرطة لندن: 58 شخصًا في عداد المفقودين في حريق برج لندن
برج جرينفل

قائد شرطة لندن: 58 شخصًا في عداد المفقودين في حريق برج لندن

2017-06-17 20:37:29
محيط: أ. ش. أ

أعلن قائد شرطة العاصمة البريطانية (لندن) ستيوارت كوندي أن هناك 58 شخصًا في عداد المفقودين في الحريق الذي اندلع في برج سكني من 27 طابقًا شرقي لندن مساء الثلاثاء الماضي وظل مشتعلا حتى صباح الأربعاء الماضي.

ورجح قائد شرطة لندن - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) اليوم السبت، مقتل الـ58 شخصًا المفقودين جراء هذا الحريق.

كان شرطة لندن قد أعلنت أمس ارتفاع عدد قتلى الحريق إلى 30 شخصًا على الأقل، فيما استبعد قائد الشرطة أن يكون اندلاعه نتيجة عمل “متعمد”.

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