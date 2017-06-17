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محافظ القليوبية: خطة للنهوض بالمناطق الأثرية وتطويرها
محافظ القليوبية - اللواء محمود عشماوي

محافظ القليوبية: خطة للنهوض بالمناطق الأثرية وتطويرها

2017-06-17 20:22:01
محيط: أ. ش. أ

أكد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي أن المحافظة اعتمدت خطة للنهوض بالآثار التاريخية بالمحافظة تبدأ بتوعية المواطنين بالآثار الموجودة ليتعرف المواطن عليها ثم العمل على تسويق تلك الآثار من خلال إقامة الرحلات الثقافية والتوعوية لطلاب المدارس والجامعات وأخيرا إنشاء كيان أو متحف لضم جميع الآثار الموجودة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم السبت مع مسئولي الآثار بالمحافظة بحضور مجموعة من الشباب لمناقشة مقترح حملة ستنظمها المحافظة بهدف تعظيم قيم المواطنة والإنتماء لدى أبناء محافظة القليوبية من خلال نشر تاريخها العريق وإسهامها في صنع الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كنوز المحافظة وتوجيه المجتمع لزيارتها فضلا عن إعداد وسائل مرئية ومسموعة كدليل موثق عن تراث المحافظة يتم توزيعه من خلال المناسبات القومية.

كما ناقش محافظ القليوبية - مع الحضور - دراسة فتح بعض المناطق الآثرية الموجودة بالمحافظة كقصر محمد على ومتحف الطفل بالقناطر الخيرية أمام المواطنين لزيارتها، وطالب بتشكيل لجنة لمسح الآثار غير المسجلة بالمحافظة وتسجيلها، كما طالب بعمل حملة موسعة لرفع التراكمات القمامة من الأماكن الآثرية.

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