لقي عسكريان تركيان على الأقل مصرعهما وأصيب 7 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد اليوم السبت.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الحادث وقع في المنطقة نفسها التي تمكن فيها الجيش التركي اليوم من مقتل 5 مسلحين في إطار عملياته ضد حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وكانت سيارة ملغمة قد انفجرت الأسبوع الماضي، استهدفت مركزا لقوات الدرك في إقليم باتمان بجنوب شرق؛ مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.. فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر صحفية تركية ذكرت أنه يُعتقد أن مسلحين من “حزب العمال الكردستاني” وراء الهجوم.