 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 09:45 مساءً
روابط سريعة
مقتل وإصابة 9 عسكريين في انفجار في محافظة هكاري التركية
انفجار

مقتل وإصابة 9 عسكريين في انفجار في محافظة هكاري التركية

2017-06-17 20:15:16

 

لقي عسكريان تركيان على الأقل مصرعهما وأصيب 7 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد اليوم السبت.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الحادث وقع في المنطقة نفسها التي تمكن فيها الجيش التركي اليوم من مقتل 5 مسلحين في إطار عملياته ضد حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
وكانت سيارة ملغمة قد انفجرت الأسبوع الماضي، استهدفت مركزا لقوات الدرك في إقليم باتمان بجنوب شرق؛ مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.. فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر صحفية تركية ذكرت أنه يُعتقد أن مسلحين من “حزب العمال الكردستاني” وراء الهجوم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3