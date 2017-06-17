محافظ الإسماعيلية يستعرض مع القيادات المحلية خطة المحافظة لتطوير العشوائيات2017-06-17 20:17:42
استعرض محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، خلال اجتماعه مع القيادات المحلية، المخطط العام والبرنامج التنفيذي لخطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق العشوائية وتحديد أولويات التنفيذ وتوقيتات بدء وإنهاء الأعمال بالمناطق المختارة، حيث تقرر بدء العمل التنفيذي الفعلي لتطوير تلك المناطق اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.
وقال المحافظ إن الاجتماع تناول استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لخطة المحافظة للتعامل مع ملف منظومة النظافة العامة ورفع كافة تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات من مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتأكيد على مضاعفة وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة المحافظة لدعم ومساندة تفعيل منظومة النظافة العامة بمدينة المستقبل السكنية وضرورة إيجاد حل جذري وقاطع لمشكلات النظافة بمدينة المستقبل.
كما تم بحث ومناقشة خطة تطوير وتفعيل دور مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية لخدمة الجماهير وكيفية رفع مستوى الأداء للخدمات التي تقدم للمواطنين من خلالها مع الأخذ في الاعتبار توفير قواعد بيانات مدققة وموثقة لجميع المديريات الخدمية.
وفي سياق متصل، قام المحافظ بتفقد مشروع خط الانحدار الجديد للصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية بقطر 600 ملى متر وبطول 1200 متر والذي يربط ما بين الخط الرئيسي بتقاطع شارعي البحري ورضا وصولا إلى محطة الرفع بميدان المطافي والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، وذلك لحل مشكلة تكرار ظاهرة انحدار الصرف الصحي والتي ظلت تعانى منها المنطقة لفترات طويلة وذلك بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه لافتا إلى أنه من المنتظر ربط هذا الخط على وجه السرعة بمحطة رفع ميدان المطافة التي يجرى حاليا تنفيذ أعمال التوسعات والإحلال والتجديد بها لزيادة القدرة التصريفية للمحطة من 65 لتر/ثانية إلى 130 لتر/ثانية بتكلفة تبلغ 9 ملايين و500 ألف جنيه.
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