أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تعول على إحراز تقدم في المفاوضات السورية في جنيف، خلال جولتها السابعة المقررة في 10 يوليو القادم.

وقال بوجدانوف - لوكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم /السبت/ - “أطلعونا على موعد الجولة القادمة في جنيف، وأملنا أن تشارك كل الأطراف فيها”.

وكان بوجدانوف قد صرح في وقت سابق اليوم بأن موسكو اقترحت عقد اجتماع بين مختلف الأطراف السورية في أستانا يومي 4 و5 من يوليو المقبل.. وأضاف: “إن تنظيم هذا اللقاء يعود للجانب الكازاخستاني”.