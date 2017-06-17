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الداخلية التونسية تلقي القبض على عناصر تكفيرية بولاية أريانة
وزارة الداخلية التونسية

الداخلية التونسية تلقي القبض على عناصر تكفيرية بولاية أريانة

2017-06-17 19:58:22

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت أنها ألقت القبض على عنصرين تكفيريين بتهمة الاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي بولاية أريانة التونسية.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني تمكنت من القبض على عنصرين تكفيريين في منطقة النفيضة، موضحة أن أحدهما يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، فيما اعترف الأخر بتبنيه فكرا تكفيريا، ونشره لتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تشيد بالعمليات الإرهابية لما يسمى بتنظيم “داعش” وتحرض على الإرهاب.

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