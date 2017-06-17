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ثبات أحمد فهمي يستفز رامز جلال: "نظرفه خنجر في صدره"
بوستر برنامج

ثبات أحمد فهمي يستفز رامز جلال: "نظرفه خنجر في صدره"

2017-06-17 20:25:17
كتب - متابعات

بينت حلقة اليوم من رامز تحت الأرض الحلقة 21 تماسك الفنان أحمد فهمي، حيث لم يُبدِ قلقه أو تخوفه لحظة وقوعه بمقلب برنامج “رامز تحت الأرض”، المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”.
وعقب رامز جلال على تماسك وثبات أحمد فهمي وعدم شعوره بالخوف أثناء رحلة الصحراء المرعبة، قائلًا: “إيه الثبات الانفعالى الأوفر ده؟! مش هيحس بحاجة إلا لما نظرفه خنجر في صدره”.

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