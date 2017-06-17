غادر القاهرة مساء اليوم السبت نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوي عائدا لبلاده، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث بحثا دعم التعاون وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان فى وداع نائب الرئيس العراقي - بالصالة الحكومية بمطار القاهرة - وزير الطيران المدنى شريف فتحي.