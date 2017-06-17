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نائب الرئيس العراقي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام
رئيس القائمة العراقية إياد علاوي

نائب الرئيس العراقي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام

2017-06-17 19:54:35

غادر القاهرة مساء اليوم السبت نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوي عائدا لبلاده، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث بحثا دعم التعاون وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.
وكان فى وداع نائب الرئيس العراقي - بالصالة الحكومية بمطار القاهرة - وزير الطيران المدنى شريف فتحي.

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