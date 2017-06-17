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خالد الجندي يفجر مفاجأة عن ليلة القدر!
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن ليلة القدر!

2017-06-17 19:50:03
كتب - متابعات

رأى الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندى، أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه المسلمين، هو ربط ليلة القدر بعلامات مكانية وزمانية.
وقال في برنامج “لعلهم يفقهون”، على شاشة “dmc”، اليوم السبت، إن ما يتردد عن عدم نبح الكلاب، وصفاء السماء، وضوء الشمس، كلها أمور وقعت فى ليلة وصفها رسول الله وانتهت.
وأردف “لو هنأخد بهذه العلامات فى الزمن ده، يبقى كده تخاريف”.

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