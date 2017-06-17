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ماهر فرغلي: القرضاوي أسس الإخوان في قطر من 1961
ماهر فرغلي - الخبير في شئون - الجماعات الإسلامية

ماهر فرغلي: القرضاوي أسس الإخوان في قطر من 1961

2017-06-17 19:36:32
كتب - متابعات

أكد ماهر فرغلى، الباحث فى شؤون الجماعات المسلحة، أن الدكتور يوسف القرضاوى أسس لوجود عناصر الإخوان الإرهابية بقطر  منذ عام 1961 بصحبة الشيخ عبد البديع صقر، وأن الهجرة الأولى لجماعة الإخوان الإرهابية إلى قطر عمدت فى بناء المراكز التعليمية لتغذية العقول القطرية بالأفكار المتطرفة.
وأضاف خلال حواره على شاشة أون لايف، أن هذه كانت الموجة الأولى للتنظيم المتطرف والتى وصلت إلى أربع موجات حتى الآن، مشيرا إلى أن نظام قطر سعى للوصول لأنظمة الشرق الأوسط بإستخدام جماعة الإخوان فى عهد الشيخ على وعبد البديع صقر تم طرده من الإمارات فى وقت لاحق عن مرحلة التأسيس فى قطر عندما كشف دوره العبثى فى الترويج لجماعة الإخوان فغادر إلى قطر وهناك تم تعيينه مستشار ثقافى لحاكم قطر.

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