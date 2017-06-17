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كريمة: إعلانات التبرع بالمستشفيات فجة
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

كريمة: إعلانات التبرع بالمستشفيات فجة

2017-06-17 19:26:18
كتب - متابعات

أبدى الدكتور أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر الشريف، إستياءه من إعلانات التبرع بالمستشفيات خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنها دعايا فجة.
وسأل خلال حواره في برنامج “اسأل أزهري” على قناة “ltc”، اليوم السبت، “من أين تدفع أموال هذه الإعلانات”، مشددًا على أنه حال إنفاق أموال الزكاة على هذه الإعلانات فهذا باطل شرعًا ويُحاسبوا أمام الله.
وأكد أن هذه الأموال وقف تنفق على الفقراء والمساكين، فضلًا عن التشهير بالأطفال المرضي وهذا ممنوع.

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