زارت كل من خوخة و فلفل أبطال برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم” مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال لدعم ومساندة الأطفال المرضى، وذلك مساء اليوم، السبت، ضمن مبادرة “فرحهم بطريقتك” التي أطلقتها المستشفى مؤخرا.

وحرص الأطفال على اللعب والتقاط الصور معهم، كما عبروا عن سعادتهم لزيارة خوخة وفلفل المفاجئة لهم في المستشفى.

يذكر أن برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم” عاد مرة أخرى بعد توقف دام حوالي ثمان سنوات، حيث يعرض طوال شهر رمضان عبر شاشة النهار والتلفزيون المصري وإذاعة نجوم FM