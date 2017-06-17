 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 08:09 مساءً
روابط سريعة
خوخة وفلفل في مستشفى 57357
مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال

خوخة وفلفل في مستشفى 57357

2017-06-17 19:20:01
كتب - متابعات

زارت كل من  خوخة و فلفل أبطال برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم” مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال لدعم ومساندة الأطفال المرضى، وذلك مساء اليوم، السبت، ضمن مبادرة “فرحهم بطريقتك” التي أطلقتها المستشفى مؤخرا.

وحرص  الأطفال على اللعب والتقاط الصور معهم، كما عبروا عن سعادتهم لزيارة خوخة وفلفل المفاجئة لهم في المستشفى.

يذكر أن برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم” عاد مرة أخرى بعد توقف دام حوالي ثمان سنوات، حيث يعرض طوال شهر رمضان عبر شاشة النهار والتلفزيون المصري وإذاعة نجوم FM

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3