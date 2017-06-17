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منع قائد جماهير روسيا من حضور لقاء الافتتاح لكأس القارات
الكسندر شيرخين

منع قائد جماهير روسيا من حضور لقاء الافتتاح لكأس القارات

2017-06-17 18:57:19
وكالات

قال قائد مشجعي كرة القدم بروسيا، الكسندر شبريجين، إنه تم منعه من حضور المباراة الافتتاحية لكأس القارات، ضد نيوزيلندا في سان بطرسبرج، قبل ساعات من انطلاق اللقاء اليوم السبت.

وقال شبريجين، الذي تم ترحيله من فرنسا العام الماضي خلال بطولة أوروبا، إن منظمي كأس القارات أبلغوه بإلغاء بطاقة هوية الجماهير الخاصة به.

وأضاف أنه لم يشرح له أي شخص الأسباب وراء ذلك، وأنه علم بشأن حالات إلغاء أخرى في اللحظات الأخيرة.

وتابع: “أعطوني بطاقة هوية الجماهير ثم قبل ساعتين من انطلاق المباراة ألغيت، ويبدو أن ذلك حدث بشكل متعمد حتى لا أملك أي وقت للاعتراض”.

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