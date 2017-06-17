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حصر 299 برجًا سكنيًا مخالفًا في محافظة سوهاج
الدكتور أيمن عبد التواب - محافظ سوهاج

حصر 299 برجًا سكنيًا مخالفًا في محافظة سوهاج

2017-06-17 18:57:44
محيط: أ. ش. ا

قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إنه كلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن بعمل حصر بالأبراج السكنية المخالفة بنطاق المحافظة، حيث تبين وجود 299 برجا سكنيا تحمل مخالفات تحرر بشأنها محاضر.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم السبت - أن حصر الأبراج السكنية المخالفة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه بعد الانتهاء من إزالة التعديات على أملاك الدولة يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بإزالة مخالفات الأبراج السكنية التي أودت بحياة الكثير من المواطنين الأبرياء في الفترة الأخيرة وانطلاقا من واجب الدولة تجاه المواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ولفت إلى أن المخالفات التي تم حصرها في الأبراج السكنية بمختلف أنحاء المحافظة تنوعت ما بين البناء بدون ترخيص وتجاوز الارتفاع المرخص به ومخالفة شروط الترخيص الممنوحة لصاحب العقار وجميع هذه المخالفات محرر بشأنها محاضر وقرارات إزالة طبقا لأحكام القانون.

وقال المحافظ إنه جاري حاليا إزالة المخالفات ببعض الأبراج والبعض الآخر جاري بشأنه التنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة وستقوم المحافظة بعمل تقارير دورية عن حالات الإزالة التي تمت بالفعل.

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