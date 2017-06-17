قال رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد اللواء محمد العدوى إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وافق على دراسة استصلاح وزراعة 200 فدان بعد حفر البئر اللازم لها بمنطقة بئر 37 بالفرافرة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار رئيس مركز الفرافرة - في تصريح صحفي - إلى أنه جارى حصر الأراضى الزراعية غير المستغلة بالفرافرة حتى يمكن توزيعها على الشباب كحق انتفاع، موضحا أن هذه الاجراءات تأتى فى إطار دعم عملية التنمية والاستقرار لمواطنى مركز الفرافرة، حيث يتم حاليا دراسة تعديل شرط السن عند التقدم للحصول على وحدات سكنية، وذلك طبقا للظروف الإجتماعيه والماليه للمتقدم.