يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، مباحثات مع جانيت هيكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وتتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي، وذلك في إطار الإسهام في تدعيم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية للبنك في مصر.

كما يتناول الجانبان الجهود الإيجابية للحكومة المصرية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.