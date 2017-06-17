السيسي يوافق على ترؤس مجلس أمناء المتحف الكبير.. ويوجه بمواصلة ترميم المقاصد الأثرية2017-06-17 18:47:37
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترؤس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر.
كما وجَّه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الأثري المصري، بالإضافة إلى استغلال ما يتوفر لدى قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن وزير الآثار الدكتور خالد العناني استعرض خلال الاجتماع عددًا من الاكتشافات الأثرية الهامة التي تمت خلال الفترة الماضية، أبرزها اكتشاف تمثال ملكي بالمطرية، فضلاً عن اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بمنطقة “ذراع أبو النجا” في البر الغربي بالأقصر، واكتشاف بقايا هرم في دهشور، وترميم وإعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الآثار قال، خلال الاجتماع، إن التغطية والمتابعة الإعلامية الدولية الواسعة للأحداث الأثرية في مصر تؤكد الاهتمام الدولي المتزايد بالآثار المصرية، مضيفًا أن هذا الاهتمام صاحبه التوقيع على العديد من اتفاقيات للتعاون الدولي في مجال الآثار.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الآثار أشار إلى أن عدد البعثات الأثرية العاملة في مصر وصل إلى 237 بعثة من 20 دولة، إضافة إلى 8 بعثات مصرية، كما تطرق الوزير أيضا إلى عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وأهمها متحفي ملوى وكوم أوشيم، فيما استعرض جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة واستكمال بعض المشروعات الأثرية المهمة والتي تم تخصيص التمويل اللازم لها، والتي تشمل استكمال أعمال متحف الحضارة، وقصر البارون، وتطوير طريق الكباش بالأقصر، وتطوير وتأمين منطقة الهرم، والمتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد علي في شبرا، واستراحة الملك فاروق في الهرم، وقصر الكسان في أسيوط.
وتابع المتحدث الرئاسي أن وزير الآثار عرض، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على التراث المصري واسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.. مشيرا إلى أنه تم مؤخرا استرداد 484 قطعة من العديد من الدول، فضلاً عن البدء في إنشاء قاعدة بيانات للآثار المصرية.
وأضاف الوزير - وفقا للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية - أنه تم أيضًا إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على كل من يرتكب أيا من الجرائم المتعلقة بالآثار من تنقيب وتهريب، كما تم استحداث بعض العقوبات لكل من يقوم بمضايقة الزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف والمناطق المحيطة بهم.
وفيما يخص تطور العمل في المتحف المصري الكبير، أوضح السفير علاء يوسف أن وزير الآثار أشار، خلال الاجتماع، إلى أنه جاري الانتهاء من نقل القطع الأثرية الكبيرة تمهيدا للافتتاح الجزئي للمتحف، والمقرر في أبريل عام 2018، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في ديسمبر 2017.
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