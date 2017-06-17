 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 08:05 مساءً
روابط سريعة
بوتين يشكر «الفيفا» للمساهمة في تحضير استضافة كأس القارات في روسيا
كأس القارات

بوتين يشكر «الفيفا» للمساهمة في تحضير استضافة كأس القارات في روسيا

2017-06-17 18:48:35
محيط: أ. ش. أ

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لالتزامها بالمثل العليا للرياضة ودعم الاتحاد الروسي للعبة في التحضير لاستضافة بطولة كأس القارات لكرة القدم بروسيا.

وقال بوتين - خلال حفل افتتاح بطولة كأس القارات في مدينة سان بطرسبورج اليوم السبت - “للمرة الأولى في التاريخ تستقبل روسيا أقوى فرق القارات.. واسمحوا لي أن أعرب عن امتناني للفيفا ورئيسها على التزامها بالمثل العليا للرياضة والتعاون والمساعدة في إعداد هذا الحدث التاريخي، الذي سوف يصبح بروفة لنهائيات كأس العالم 2018”.

وجرت في وقت سابق من اليوم على ملعب سان بطرسبورج مراسم حفل افتتاح بطولة كأس القارات، التي تستضيفها أربع مدن روسية خلال الفترة من 17 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل، حيث بدأ الحفل باستعراض لوحات فنية مختلفة تعكس التاريخ الروسي، كما تم عرض الملاعب المستضيفة للبطولة، بالإضافة للمنتخبات المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات وهي: المنتخب الروسي بصفته مستضيف البطولة ومونديال 2018، والمنتخب الألماني بطل مونديال 2014، ومنتخب البرتغال بطل كأس أمم أوروبا 2016، ومنتخب تشيلي بطل “كوبا أمريكا”، والمكسيك الفائزة بلقب بطولة “الكأس الذهبية” التابعة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، منطقة “كونكاكاف”، ونيوزيلاندا بطلة أوقيانوسيا، ومنتخب الكاميرون بطل إفريقيا.

وانطلقت منذ قليل على ملعب “كريستوفسكي” بمدينة سان بطرسبورج، المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات التي تجمع بين منتخبي روسيا ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3