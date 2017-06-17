شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لالتزامها بالمثل العليا للرياضة ودعم الاتحاد الروسي للعبة في التحضير لاستضافة بطولة كأس القارات لكرة القدم بروسيا.

وقال بوتين - خلال حفل افتتاح بطولة كأس القارات في مدينة سان بطرسبورج اليوم السبت - “للمرة الأولى في التاريخ تستقبل روسيا أقوى فرق القارات.. واسمحوا لي أن أعرب عن امتناني للفيفا ورئيسها على التزامها بالمثل العليا للرياضة والتعاون والمساعدة في إعداد هذا الحدث التاريخي، الذي سوف يصبح بروفة لنهائيات كأس العالم 2018”.

وجرت في وقت سابق من اليوم على ملعب سان بطرسبورج مراسم حفل افتتاح بطولة كأس القارات، التي تستضيفها أربع مدن روسية خلال الفترة من 17 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل، حيث بدأ الحفل باستعراض لوحات فنية مختلفة تعكس التاريخ الروسي، كما تم عرض الملاعب المستضيفة للبطولة، بالإضافة للمنتخبات المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات وهي: المنتخب الروسي بصفته مستضيف البطولة ومونديال 2018، والمنتخب الألماني بطل مونديال 2014، ومنتخب البرتغال بطل كأس أمم أوروبا 2016، ومنتخب تشيلي بطل “كوبا أمريكا”، والمكسيك الفائزة بلقب بطولة “الكأس الذهبية” التابعة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، منطقة “كونكاكاف”، ونيوزيلاندا بطلة أوقيانوسيا، ومنتخب الكاميرون بطل إفريقيا.

وانطلقت منذ قليل على ملعب “كريستوفسكي” بمدينة سان بطرسبورج، المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات التي تجمع بين منتخبي روسيا ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة الأولى.