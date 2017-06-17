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فحص 601 مواطن للكشف عن "فيروس سي" بالدقهلية
فيروس سي

فحص 601 مواطن للكشف عن "فيروس سي" بالدقهلية

2017-06-17 18:44:47

 

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، أن 601 مواطن استفادوا من خطة المسح الشامل لـ “فيروس سي” التي أجريت بقرى مركزي المنصورة وطلخا حتى الآن.
وقال الشعراوي - في تصريح اليوم /السبت/ - إن تنفيذ قوافل المسح الطبي الشامل لـ “فيروس سي” يستهدف توفير التحاليل والعلاج اللازم للحالات الإيجابية والتي تم إجراء الكشف عليها بقرى “منية سندوب - شاوة - تلبانة - ميت عنتر”، والتي بلغ عددها 97 حالة.
وأشار المحافظ، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي، إلى أنه جرى التنسيق مع إحدى شركات الأدوية بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء المسح الشامل لمرض فيروس “سي” بقرى مركزي المنصورة وطلخا.
وأوضح محافظ الدقهلية أن باقي الحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها تبين سلبية التحاليل التي أجريت لهم.. مشيدا بجهود القائمين على المنظومة الصحية بالدقهلية في كافة المنشآت الصحية.
يذكر أن برنامج المسح الشامل للكشف عن مرضى فيروس “سي” بقرى الدقهلية قد بدء تنفيذه أوائل شهر يونيو الجاري، ويستمر حتى الانتهاء من إجراء المسح الطبي للمواطنين بجميع مراكز وقرى المحافظة، طبقا للخطة التي أعدتها مديرية الصحة لمواجهة المرض.

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