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الدفاع الروسية تعلن إحباط عملية لـ«داعش» لاجتياح دير الزور
احد عناصر تنظيم داعش في سوريا

الدفاع الروسية تعلن إحباط عملية لـ«داعش» لاجتياح دير الزور

2017-06-17 18:29:03
محيط: أ. ش. أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنها أحبطت عملية لتنظيم “داعش” الإرهابي لكسر الخطوط الأمامية للقوات السورية في مدينة دير الزور في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة الروسية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - “في بداية يونيو (الجاري)، نجحت مجموعة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية، باستخدام طائرات بدون طيار، في إحباط محاولة لتنظيم داعش لكسر الخطوط الدفاعية لحامية القوات الحكومية (السورية) في مدينة دير الزور”.

وأضاف البيان أن المقاتلات الجوية الروسية قتلت اثنين من كبار القادة الميدانيين لـ”داعش” هما أبو ياسين المصري وأبو عمر البلجيكي، بالإضافة إلى نحو 180 إرهابيا آخرين في سوريا، خلال عمليات جرت في يومي 6 و8 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن القوات الجوية دمرت أيضا 16 من السيارات والمركبات المصفحة، فضلا عن مخزن للذخيرة خلال تلك الغارات الجوية.

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