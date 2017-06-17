شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم /السبت/ بمقر هيئة الاستثمار، مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة “جنرال إلكتريك”، بقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاما لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، و81 قطارا أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً.

كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندساً وتقنياً في هيئة سكك حديد مصر.

حضر التوقيع جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال إلكتريك”، وأيمن خطاب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا، وعدد من ممثلي الشركة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير النقل هشام عرفات، والمهندس مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من مسئولي الهيئة، وروبرت بكروفت السفير الأمريكي لدى القاهرة.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذا الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات كبيرة قامت بها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل مع شركة “جنرال إلكتريك” خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الاتفاق يعظم المكون المحلي المصري، كما يسهم في بلورة الإمكانات الحقيقية لمصر كسوق للاستثمار، لاسيما وأن الهدف منه هو العمل عن قرب بقدر المستطاع مع المؤسسات الدولية من أجل خلق فرص استثمارية تلبي احتياجات البلاد وتكون قائمة على مبدأ الشراكة.

وأضافت سحر نصر أن الشراكة بين وزارة النقل وسكك حديد مصر وشركة “جنرال إلكتريك” هى بمثابة شهادة على الإمكانيات الملحوظة والواضحة في قطاع النقل والإلتزام الراسخ من جانب القطاعين العام والخاص للاستفادة منها، ونحن على يقين من أنه سيساعد على دفع الاستثمارات المستقبلية عبر قطاعات متعددة.

ومن جانبه، قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن هذا الاتفاق سيسهم فى تعظيم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية في ضوء قوة جرارات “جنرال إلكتريك” التي تصل إلى 4000 حصان، لافتا إلى أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 جرارا ستصل في عام 2018، وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في زيادة وتطوير قوة الجر لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.

وأضاف عرفات أن العقد شمل أيضا صيانة ورفع كفاءة 81 من الجرارات ​​القديمة الموردة في عام 2008، وعمل ورش شاملة تدريب العمالة المصرية لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار.. موضحا أن الوزارة ستسعى أيضا إلى تطوير منظومة نقل الركاب بالتعاقد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل عملية تصنيع وتوريد 100 جرار للركاب؛ بما يساهم في تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للركاب.

بدوره، أشار المهندس مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تطلع الهيئة لاستقدام أحدث التقنيات لتطوير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية، مؤكداً أن التعاون بين الهيئة وشركة “جنرال إلكتريك” تهدف لرفع كفاءة نقل الأفراد والبضائع بواسطة السكك الحديدية، مضيفاً أن اتفاق الصيانة سيسهم في التأكد من الحفاظ على أداء أسطول الهيئة وصيانته على مدى سنوات طويلة.

ومن جانبه، أكد جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال إلكتريك” حرص الشركة على البناء على الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بمصر والعمل من أجل المستقبل عبر تقديم حلول شاملة في عدد من مجالات التعاون، مشيراً إلى أن “جنرال إلكتريك” ستعمل مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر على كافة نواحي هذا المشروع الهام، حيث تقوم بتصنيع وصيانة القطارات التي تمولها الشركة وصيانتها من خلال خدمات طويلة الأجل، بالإضافة إلى تدريب وتطوير القدرات التقنية للكوادر المحلية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق الإستراتيجي يعكس حرص “جنرال إلكتريك” للنقل على تطوير تواجودها عالمياً لتلبية احتياجات عملائها ودراسة فرص التنمية في الأسواق العالمية التي تدفع بعجلة التقدم لتحقيق النجاح المشترك.