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محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة رفع كفاءة الطرق
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة رفع كفاءة الطرق

2017-06-17 18:12:56
محيط: أ. ش. أ

شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان على ضرورة استمرار رفع كفاءة الطرق والأرصفة على مستوى أحياء المحافظة، وكذلك المتابعة اليومية من قبل رئيس الحي والجهات المعنية لأعمال الترميم وتكثيف المرور على الشوارع لرفع المعاناة عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، نفذ حي غرب برئاسة محمد عبد الوهاب أعمال الترميم بالمخلوط الأسفلتي لعدد من الحفر والمطبات بنطاق الحي وذلك أمام مستشفى “دار إسماعيل” وفي شارع “الخديوي”.

كما تابعت مديرية الطرق والنقل أعمال الرصف بشارع “المكس بحري”؛ وذلك للوصول إلى أفضل مستوى للخدمات والمرافق المقدمة للمواطن السكندري.

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