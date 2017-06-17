التقى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اليوم /السبت/ أثناء جولته المفاجئة بمحافظة الجيزة بعدد من المواطنين بميدان مصطفى محمود، حيث استمع إلى آرائهم حول آداء رجال الشرطة.

وأشاد المواطنون بأداء رجال الشرطة والتزامهم بحسن معاملة المواطنين، مرددين بهتافات “الشعب والشرطة إيد واحدة”.

كان وزير الداخلية قد بدأ جولته بمحافظة الجيزة بميدان الجلاء وشارع التحرير وشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية.

وشدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام ببنود الخططة الأمنية الموضوعة لرفع معدلات الأداء الأمني إلى المستويات القياسية، موجها في الوقت نفسه بضرورة تكثيف الخدمات المرورية خاصة في أوقات الذروة، وإزالة كافة الإشغالات لتسيير حركة مرور السيارات.

كما شملت جولة وزير الداخلية قسم شرطة الدقي، حيث أطلع على دفتر أحوال القسم وتفقد غرفة الحجز وغرفة العمليات، وشدد على حسن معاملة المواطنين المترددين على مختلف المواقع الشرطية توطيدا لأواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. ​