اجتاز منتخب روسيا نظيره النيوزلندي في افتتاح مباريات كأس القارات بعدما حقق الفوز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بـملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”.

ويخوض المنتخب الروسي البطولة باعتباره البلد المنظم، فيما يشارك منتخب نيوزيلندا بعد الفوز ببطولة كأس أوقيانوسيا للأمم.

افتتح اللقاء تهديفيا اللاعب دينيس جولتشكوف في الدقيقة 31، بعد مراوغة حارس نيوزلندا ويسجل الهدف الأول في المباراة، والسادس له دوليا مع المنتخب.

وفي الدقيقة 69 سجل اللاعب سمولوف الهدف الثاني من عرضية أرضية تسجل بكل أريحية في شباك الكيوي النيوزلندي.

بهذه النتيجة حصد الدب الروسي أولى ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الأول بالمجموعة الأولى بينما حل المنتخب النيوزلندي في المركز الأخير.

بدأت المباراة بضغط كبير من نيوزلندا سرعان ما حوله الروس لصالحهم واستحوذوا على الكرة في أول خمس دقائق للمباراة.

في الدقيقة الثامنة أضاع المدافع فاسيل كرة هدف المباراة الأول بعد رأسية له ترتطم بالقائم ويخرجها مدافع نيوزلندا بتشتيت لمنتصف الملعب.

ديميتري بولوز أضاع الهدف الأول للدب الروسي مرة أخرى في الدقيقة 9 من عمر الشوط بعدما استلم كرة داخل منطقة الـ 6 ياردات وسددها ضعيفة تمر من تحت الحارس ولكن الدفاع مرة أخرى يشتتها.

في الدقيقة الثانية عشر من الشوط شن المنتخب النيوزلندي هجمة منظمة لتصل للمدافع المتقدم تومي سميث يسددها ولكنها تعلو العارضة.

هدأ اللقاء نسبياً بين الفريقين منذ الدقيقة 20 وانحسر اللعب في منتصف الملعب حتى الدقيقة 25 بعدما سدد جيورجي دجيكيا كرة قوية من خارج منطقة الـ 18 يتصدى لها بصعوبة حارس نيوزلندا ويحولها لركنية.

ومع الدقيقة 31 من الشوط الأول أخطأ لاعبو نيوزلندا لتصل الكرة للاعبي الدب الروسي ألكسندر يروخين يمررها بطريقة سحرية للاعب دينيس جولتشكوف الذي راوغ حارس نيوزلندا ويسجل الهدف الأول في المباراة، والسادس له دوليا مع المنتخب.

هدأ اللعب باقي مجريات الشوط قبل أن ينهى الحكم بصافرة النهاية بعد دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

بدأ الشوط الثاني هادئ نسبياً إلا أن روسيا استحوذت على الكرة طوال مجرياته، واكتفى منتخب نيوزلندا في الحفاظ على منطقة جزاءه والتمركز في وسط ملعبه.

ووضح اعتماد النيوزلنديين على الهجمات المرتدة إلا أن دفاع واستحواذ الروس على الكرة حال دون ذلك، واستمرت هجمات الدب الروسي في سبيل تحطيم دفاع المنافس حتى قام بهجمة ملعوبة تمرر لساميدوف جناح روسيا يمررها عرضية أرضية ليسجلها سمولوف في الدقيقة 69 من الشوط.

هدأ اللعب مرة أخرى وانحصر في وسط الملعب، حتى الدقيقة 78 عندما سدد ريان توماس لاعب نيوزلندا كرة قوية من على منطقة الـ 18 يتصدى لها الحارس أكينيف ببراعة يحولها لركنية.

لعب الضربة الركنية ليلعبها تومي سميث إلا أنها ارتطمت بدفاع روسيا الذي أنقذ روسيا من هدف نيوزلندي أول في اللقاء.

كثف المنتخب الروسي من هجماته على مرمى نيوزلندا في الربع ساعة الاخيرة من المباراة أضاع لاعبوه العديد من الفرص الحقيقية

فيما تلاعب سمولوف وساميدوف بلاعبي نيوزلندا بفاصل من المهارات التي يعشقها الجمهور، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ثلاث دقائق وقت بدل ضائع وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة يضيع ألكسندر بوخاروف الهدف الثالث ويطلق صافرة نهاية اللقاء.