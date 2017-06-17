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الشوط الأول.. روسيا تتقدم على نيوزلندا في كأس القارات
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الشوط الأول.. روسيا تتقدم على نيوزلندا في كأس القارات

2017-06-17 17:50:20

انتهى الشوط الأول من مباراة افتتاح كأس القارات بتقدم منتخب روسيا وضيفه نيوزلندا بهدف دون رد في المباراة المقامة بملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”.

ويخوض المنتخب الروسي البطولة باعتباره البلد المنظم، فيما يشارك منتخب نيوزيلندا بعد الفوز ببطولة كأس أوقيانوسيا للأمم.

بدأت المباراة بضغط كبير من نيوزلندا سرعان ما حوله الروس لصالحهم واستحوذوا على الكرة في أول خمس دقائق للمباراة.

في الدقيقة الثامنة أضاع المدافع فاسيل كرة هدف المباراة الأول بعد رأسية له ترتطم بالقائم ويخرجها مدافع نيوزلندا بتشتيت لمنتصف الملعب.

ديميتري بولوز أضاع الهدف الأول للدب الروسي مرة أخرى في الدقيقة 9 من عمر الشوط بعدما استلم كرة داخل منطقة الـ 6 ياردات وسددها ضعيفة تمر من تحت الحارس ولكن الدفاع مرة أخرى يشتتها.

في الدقيقة الثانية عشر من الشوط شن المنتخب النيوزلندي هجمة منظمة لتصل للمدافع المتقدم تومي سميث يسددها ولكنها تعلو العارضة.

هدأ اللقاء نسبياً بين الفريقين منذ الدقيقة 20 وانحسر اللعب في منتصف الملعب حتى الدقيقة 25 بعدما سدد جيورجي دجيكيا كرة قوية من خارج منطقة الـ 18 يتصدى لها بصعوبة حارس نيوزلندا ويحولها لركنية.

ومع الدقيقة 31 من الشوط الأول أخطأ لاعبو نيوزلندا لتصل الكرة للاعبي الدب الروسي ألكسندر يروخين يمررها بطريقة سحرية للاعب دينيس جولتشكوف الذي راوغ حارس نيوزلندا ويسجل الهدف الأول في المباراة، والسادس له دوليا مع المنتخب.

هدأ اللعب باقي مجريات الشوط قبل أن ينهى الحكم بصافرة النهاية بعد دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

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