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الفيفا يكرم الراحل فيفيان فويه لاعب الكاميرون على هامش كأس القارات
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الفيفا يكرم الراحل فيفيان فويه لاعب الكاميرون على هامش كأس القارات

2017-06-17 17:47:37

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بث فيديو خلال مباراة الكاميرون وتشيلي في بطولة كأس القارات لتكريم اللاعب الكاميروني الراحل مارك فيفيان فويه في ذكرى وفاته.

ويشارك المنتخب الكاميروني في كأس القارات للمرة الأولى منذ 2003 عندما توفى فويه عقب انهياره داخل أرض الملعب في ليون خلال مباراة المربع الذهبي التي فاز فيها الأسود على كولومبيا بهدف دون رد.

وأكد فيفا أنه سيتم بث فيديو تكريمي خلال مباراة الكاميرون وتشيلي غدا الأحد في موسكو.

يذكر أن فويه الذي توفى وهو في الثامنة والعشرين من عمره، تم اكتشاف في وقت لاحق أنه كان يعاني من مرض وراثي نادر في القلب.

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