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مستشار علاوي: العراق يسعى لإقامة علاقات جيدة مع العرب ودول الجوار
إياد علاوي نائب الرئيس العراقي

مستشار علاوي: العراق يسعى لإقامة علاقات جيدة مع العرب ودول الجوار

2017-06-17 17:42:39

 

قالت سارة علاوي مستشار نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، إن العراق يسعى لإقامة علاقات جيدة مع الدول العربية ودول الجوار مثل تركيا والأردن وإيران، وفقا للاحترام المتبادل للدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق وسيادته ووحدة ترابه الوطني.
وأوضحت سارة علاوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الوسط اليوم /السبت/ - “أن المصالحة الوطنية في العراق مابين القوى السياسية والشعب تتم من خلال إجراءات تتخذها الحكومة من خلال الإفراج عن السجناء الذين لم تثبت إدانتهم وتعويض ضحايا إرهاب تنظيم (داعش) والنظام السابق، إضافة إلى تشريع قوانين النفط والغاز ومراجعة قانون الإرهاب وإلغاء (المخبر السري) الذي يتم بموجبه الاعتقال الكيدي”.
وفيما يتعلق بنتائج زيارة إياد علاوي ولقائه عدد من المسئولين بالقاهرة، أكدت سارة علاوي أن هناك تعاونا في الملفين الأمني والاقتصادي بين البلدين، مشددة على أهمية تعاون دول المنطقة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدفها وحل المشكلات الأخرى.

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