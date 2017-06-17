كشف الكابتن حمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب الشباب عن موقف لأول مرة من صندوق ذكرياته عندما كان مدربا مساعدا فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر من الجيل الذهبى بقيادة حسن شحاتة.

حيث أكد أن عماد متعب كابتن النادى الاهلى ومنتخب مصر ترك معسكر المنتخب خلال بطولة الأمم الافريقية التى اقيمت فى مصر عام 2006 عقب أول مباراة بالبطولة امام منتخب ليبيا لعدم مشاركته فى المباراة.

واضاف خلال لقاءه فى برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة DMC ،ان أمن الفندق الذى كان يقيم فيه المنتخب اتصل به فى وقت متأخر وابلغه أن متعب حزم حقائبه وفى طريقه للرحيل عن المعسكر ، فأسرعت خلف اللاعب واخذته فى سيارتى لمعرفة سبب رحيله وتهدئته و إعادته للمعسكر واستمرينا فى التجول بشوارع القاهرة حتى فجر اليوم التالى، وكان متعب خائف من عدم المشاركة لوجود ميدو وحسام حسن لكنى اقنعته بالعودة وأن دوره فى المشاركة قادم وبالفعل عاد معى متعب وشارك بعدها وتألق واحرز اهداف وظل هذا الموقف سر بينى وبينه فترة طويله دون علم حسن شحاته.

فى سياق اخر فجر حمادة صدقى مفاجأه بخصوص لاعبى الاهلى ورخصة افطارهم فى رمضان حيث كشف ان المنتخب كان يلعب مباراة فى بتسوانا وصمم اللاعبين على الصيام ، وعقب المبارة بأسبوع كان الاهلى يستعد لمواجهة فريق من ساحل العاج فحصلو على رخصة للافطار وفطر جميع لاعبى الاهلى بما فيهم ابوتريكة ،فقرر حسن شحاتة بعدها عدم صيام أى لاعب بالمنتخب خلال منافسات افريقيا فى رمضان