أعلن الجيش الأفغاني اليوم السبت مقتل 4 جنود أمريكيين جراء هجوم نفذه عسكري أفغاني داخل قاعدة شاهين في شمال البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفيلق الـ209 في الجيش الأفغاني عبد القهار آرام - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - “قتل جندي أفغاني 4 عسكريين أمريكيين من خلال إطلاق النار عليهم داخل القاعدة”، مضيفا أن القيادة العسكرية الأفغانية بدأت التحقيق في هذا الحادث.

من جانبها، أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول أنها “على علم بوقوع هذا الحادث” في قاعدة شاهين بمدينة مزار شريف شمال البلاد، لكنها لم تعط أي معلومات أخرى.