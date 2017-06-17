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طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا
طائرة إسرائيلية

طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا

2017-06-17 16:40:07

أعلن الجيش اللبنانى اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت مساء أمس الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.
وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أن الطائرة غادرت الأجواء اللبنانية صباح اليوم من فوق بلدة علما الشعب.

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