أعلن الجيش اللبنانى اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت مساء أمس الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أن الطائرة غادرت الأجواء اللبنانية صباح اليوم من فوق بلدة علما الشعب.