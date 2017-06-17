القاهرة.. تستأنف محكمة جنح مستأنف المعادي غدا على حكم حبس 32 عاملا من عمال الأمن الإداري بأسمنت طرة 3 سنوات مع الشغل و3 سنوات مراقبة .

القاهرة.. تبدأ هيئة السكة الحديد، غدا، في تشغيل القطارات الإضافية التى قررت تشغيلها خلال فترة العيد، ويستمر تشغيلها حتى 4 يوليو المقبل، حيث تدفع بـ 8 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة تقوم رحلات يومية بجانب قطارات جدول التشغيل الطبيعى.

القاهرة.. يبدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر تلقى استمارات التقنين لأراضى الحزام الأخضر، وذلك اعتبارا من غد، وحتى يوم 20 يوليو المقبل.

مطروح.. يفتتح محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، والمهندس محمد عبد العليم سطوحى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، غدا، لوحة توزيع توزيع الكهرباء بوسط مدينة مرسى مطروح، والتى تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

القاهرة.. يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

القاهرة/باريس.. تبدأ غدا الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي من المتوقع أن تسفر عن أغلبية مطلقة لصالح حزب “الجمهورية إلى الأمام” التابع للرئيس ايمانويل ماكرون.

القاهرة/بكين.. يبحث وزراء خارجية دول مجموعة (بريكس) في بكين النزاعات الدولية الحادة، بما في ذلك أزمات الشرق الأوسط وإفريقيا والأزمة السورية والأفغانية وقضايا مكافحة الإرهاب الدولي.

القاهرة.. يتم الإعلان عن جوائز الدولة لسنة 2016، تحت رعاية وزير الثقافة حلمى النمنم، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد.

الإسكندرية.. تنطلق أولى ليالي رمضان والتي ينظمها قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية التابع هاني حسن وذلك في تمام التاسعة مساء غد.

الإسكندرية.. تنظم مكتبة الإسكندرية للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، برنامج “القراءة الكبرى في مكتبة الإسكندرية”، في الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبل.

القاهرة.. يستقبل مسرح الضمة حكى وغناء ورقص بعنوان “قلبي على طيرى”، تقدمها فرقة “الورشة” المسرحية، في تمام التاسعة والنصف مساء غد.

القاهرة.. يستقبل مسرح الجمهورية حفل فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، في تمام التاسعة مساء غد.

القاهرة.. يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، العرض المسرحي “لسة بسأل” في التاسعة والنصف مساء غد، ويستمر حتى 20 يونيو الجارى، ضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية للاحتفال بالشهر الكريم.

القاهرة.. ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ندوة ومعرض مفتوحان للجمهور تحت عنوان “القيم الجمالية في القاهرة الخديوية... ودور التنسيق الحضاري”، مساء غد.

القاهرة.. تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا فنيًا على المسرح المكشوف لعازفة الهارب منال محيي الدين وفرقتها “أنامل شرقية” في التاسعة والنصف مساء غد.

القاهرة.. يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية خالد سرور والدكتور محمد هلال عميد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية معرض “بداية فنان” في مركز محمود سعيد للمتاحف بالاسكندرية مساء غد.

المنصورة.. يعقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه الدوري في الرابعة بعد عصر غد برئاسة الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة وحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية – عضو مجلس الجامعة من الخارج – ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وذلك بقاعة الإجتماعات بمبني الإدارة العامة بالجامعة لبحث عدد من الموضوعات المستجدة علي الساحة الجامعية.

المنصورة.. تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة جامعة المنصورة للعام الجامعي الحالي في الثانية عشر ظهر غد، كما تنتهي امتحانات كلية التربية النوعية في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم ذاته .

المنصورة.. يعقد بيت الثقافة بمدينة أجا ندوة في التاسعة من مساء غد موضوعها (فضل أفطار صائم في رمضان) وذلك بمقر البيت، كما ينظم بيت ثقافة بقرية المقاطعة مركز تمي الأمديد ندوة في التاسعة من مساء غد بعنوان (كيفية تقدير زكاة الأموال) بمقر البيت، ويستضيف كذلك بيت ثقافة بمدينة المطرية في التاسعة والنصف من مساء غد فرقة ( المطرية التلقائية لفن السمسمية ) لتقديم بعض عروضها وذلك بمقر البيت .