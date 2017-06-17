أصدر محافظ الإسكندرية محمد سلطان تعليماته للمسئولين بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة بأسرع وقت ممكن، وتكثيف الحملات ضد الأبنية التي تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد المباني المستخدمة.

وشن حي وسط، برئاسة على مرسي، حملة ضد العقار الكائن بـ 57 شارع عبد الكريم الخطابي وبناء آخر بـ 6 شارع يوسف فهمي الجزائرلي، وتم تسليم مقاول الإزالة كامل مسطح الدور السادس عشر وتكسير حوائط الوحدات الخاليه أعلى الترخيص.

كما حررت أجهزة الحي إيصالات مخالفة بمبلغ 120 ألف جنيه عن هدم عقار بدون ترخيص بشارع علي شيحة بوسط المدينة حيث تم التحفظ على لودر كبير و”كتينة” وبطارية حفار وتم سداد المبلغ بخزينة حي وسط.