رفضت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) طلب الدوحة بالتدخل بعد إغلاق دول عربية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية.

وأكد وزير النقل السعودي سليمان الحمدان - خلال اجتماعات المنظمة في مونتريال الكندية، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن الخلاف قضية سياسية أكبر من حقوق المجال الجوي ولا يمكن للإيكاو حلها.

فيما اتهم الوفد السعودي، قطر بانتهاك المادة الرابعة من الاتفاقية، التي تدعو الدول الأعضاء إلى عدم استخدام الطيران المدني لأي غرض يتعارض مع أهدافها.