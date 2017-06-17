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لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت.. السر بين زري ALT و CTRL
لوحة مفاتيح - كيبورد

لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت.. السر بين زري ALT و CTRL

2017-06-17 16:15:07

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية، الجمعة، عن أحدث لوحة مفاتيح تبتكرها، مزودة بقارئ بصمات المستخدمين.

وبواسطة القارئ الجديد سيستغني المستخدمون عن كتابة كلمة السر لفتح حواسيبهم، وسيكون موقع الأداة موجودا بين زري ALT و CTRL.

وأطلقت الشركة على لوحة المفاتيح الجديدة اسم MODERN KEYBOARD، وفق ما ذكرت على موقعها الإلكتروني.

ولم تحدد الشركة موعدا محددا لعرض اللوحة الجديدة في الأسواق.

لكن الأمر الذي قد لا يعجب الكثيرين هو السعر المرتفع نسبيا للوحة ، إذ يبلغ 130 دولارا أميركيا.

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