بوتين: إدارة أوباما تراجعت عن اتفاق بشأن العمل معنا في سوريا2017-06-17 16:10:58
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت قريبة جدا من التوصل لاتفاق بشأن سوريا مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك قبل أن تتراجع الإدارة الأمريكية في آخر لحظة عن ذلك “لأسباب سياسية”.
وقال بوتين - في سلسلة مقابلات مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون، صدرت ضمن كتاب جديد في الولايات المتحدة، حسبما أفاد الموقع الالكتروني لقناة (روسيا اليوم) الاخبارية - “كنا على شفا التوصل لاتفاق مع إدارة أوباما للعمل معا في سوريا، لكن الأمريكيين تراجعوا عن توقيع الاتفاق في آخر لحظة، وربما لأسباب سياسية”.
وأضاف: “ناقشنا تنسيق القضايا المتعلقة بسلامة الطلعات الجوية لطائراتنا في الأجواء السورية، ولكن للأسف، هذا هو كل ما اتفقنا عليه ونحن والأمريكيون لم نستطع أن نتحرك قدما إلى أبعد من ذلك على الرغم من سعينا الحثيث للتوصل إلى اتفاق عمل مشترك معهم هناك،يتم بموجبه تحديد الجماعات الإرهابية وأماكن تمركزها وفقا لمعطياتهم ومعطياتنا الميدانية المشتركة”، مؤكدا أن هذا كان سيسمح بتحديد الأهداف بدقة والاتفاق أيضا على ضربات مشتركة لهذه الأهداف.
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